熊本地震から10年、「news zero」では今週、スマートフォンを使った災害時の対応についてお伝えしています。今回は、スマートフォンの充電を長持ちさせる方法です。災害時、スマートフォンが圏外になったりすることで、つながりづらくなることがありますが、携帯電話各社によりますと、この時、スマホは電波を探そうと普段よりバッテリーを多く消費するそうです。緊急の用件がないときは、機内モードに設定すると節電につながると