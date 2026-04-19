【しあわせ小箱】タン、ツク、パン、ツク、シャンシャンシャン……。まだ肌寒い３月中旬、東京都世田谷区の東急電鉄二子玉川駅近くの路上ライブ会場。大石竜輔さん（３９）のたたくタンバリンの音が響く。リズムにつられてギターやバイオリンのメロディーがぐいぐい加速し、聞き入っていた聴衆もノリノリになって体を揺らした。子どもの頃は学校で、大人になればカラオケで。誰もが一度は手にしたであろうタンバリン。でもプ