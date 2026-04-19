メンバー４人が77歳以上真っ白なシャツのボタンを外し、真っ赤に日焼けした胸元を大胆に露出したスタイルで歩くシルバーヘアの外国人男性。その姿は、まるで海外のリゾート地を歩くセレブのよう──。彼の名は、イアン・ギラン（80）。イギリスの世界的ハードロックバンド「DEEP PURPLE（ディープ・パープル）」のボーカルである。「『レッド・ツェッペリン』と並び“ハードロック界の至宝”と称される伝説的バンドで、結成は1968