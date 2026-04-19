サンワサプライが2026年2月に発売したBluetoothワイヤレスマウス「MA-WBIRS635BK」は、縦方向だけではなく横にもスクロールできるチルトホイール、横スクロール専用のサイドホイールを搭載したとにかくスクロールが便利になったマウスです。PCの作業やWebページ閲覧を加速させるアイテムとのことなので、実際にMA-WBIRS635BKを使ってみました。MA-WBIRS635BK【Bluetoothワイヤレスマウス（高速スクロール・チルトホイール・サイド