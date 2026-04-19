「人生七転八起」は、これまでの闘病体験に加え、他ジャンルで新たなスタートを切ったり、“二刀流”として人生を謳歌（おうか）している著名人たちに迫る「ライフ・イズ・ビューティフル」にリニューアルします。第１回は２０２２年にＴＢＳを退社したフリーアナウンサーの国山ハセンさん（３５）。現在は会社社長、ネットメディア会社のプロデューサー、投資家の肩書も持つ国山さんが、退社後初のスポーツ紙単独インタビューに