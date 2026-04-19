牛丼チェーン「すき家」は4月17日より、俳優の石原さとみさんを起用した新TVCM「ワシワシ食べる」篇を、順次全国にて放映している。「すき家」では4月14日より、期間限定商品「シャキうま塩野菜牛丼」を販売中。秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品で、キャベツやニラ、ニンジン、キクラゲなど多彩な具材の食感と、ごま油やブラックペッパーの風味が食欲をそそる“シャキうま”な味わいが特長