石原さとみさん出演のすき家新TVCM公開 - 「シャキうま塩野菜牛丼」を“ワシワシ”完食
牛丼チェーン「すき家」は4月17日より、俳優の石原さとみさんを起用した新TVCM「ワシワシ食べる」篇を、順次全国にて放映している。
「すき家」では4月14日より、期間限定商品「シャキうま塩野菜牛丼」を販売中。秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品で、キャベツやニラ、ニンジン、キクラゲなど多彩な具材の食感と、ごま油やブラックペッパーの風味が食欲をそそる“シャキうま”な味わいが特長だ。
新TVCMは、春の晴れた日に石原さんが友人とともに来店するシーンからスタート。商品を口にした瞬間、思わず「ん〜!」と声を上げ、シャキシャキとした食感に驚く様子が描かれる。
「ワシワシ食べられる」とつぶやきながら豪快に頬張り、あっという間に完食してしまうなど、商品の魅力を臨場感たっぷりに表現した内容となっている。豊かな表情の変化も見どころだ。
あわせて、すき家公式Xではお食事券が当たるキャンペーンも実施。フォロー&リポストで応募でき、抽選で50名に1,000円分のお食事券がプレゼントされる。
「すき家」では4月14日より、期間限定商品「シャキうま塩野菜牛丼」を販売中。秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレで和えた野菜を“あいもり”にした一品で、キャベツやニラ、ニンジン、キクラゲなど多彩な具材の食感と、ごま油やブラックペッパーの風味が食欲をそそる“シャキうま”な味わいが特長だ。
新TVCMは、春の晴れた日に石原さんが友人とともに来店するシーンからスタート。商品を口にした瞬間、思わず「ん〜!」と声を上げ、シャキシャキとした食感に驚く様子が描かれる。
「ワシワシ食べられる」とつぶやきながら豪快に頬張り、あっという間に完食してしまうなど、商品の魅力を臨場感たっぷりに表現した内容となっている。豊かな表情の変化も見どころだ。
あわせて、すき家公式Xではお食事券が当たるキャンペーンも実施。フォロー&リポストで応募でき、抽選で50名に1,000円分のお食事券がプレゼントされる。