ボーイズグループASTROのメンバー、ムンビンさんがこの世を去って3年が経った。去る2023年4月19日、ムンビンさんはソウル江南（カンナム）区の自宅で亡くなっているのが発見された。享年25歳。【写真】SEVENTEENメンバー、“親友”ムンビンさんに「会いたい」当時、所属事務所ファンタジオが、突然の悲報を伝えた。彼はグループ内のユニットとして活発に活動している最中であったため、さらなる衝撃を与えた。3年が経ったが、周り