享年25歳…ASTRO・ムンビンさん、この世を去って3年 恋しがる友人たち「写真をもっと撮っておけば…」

ボーイズグループASTROのメンバー、ムンビンさんがこの世を去って3年が経った。

去る2023年4月19日、ムンビンさんはソウル江南（カンナム）区の自宅で亡くなっているのが発見された。享年25歳。

【写真】SEVENTEENメンバー、“親友”ムンビンさんに「会いたい」

当時、所属事務所ファンタジオが、突然の悲報を伝えた。彼はグループ内のユニットとして活発に活動している最中であったため、さらなる衝撃を与えた。

3年が経ったが、周りの人々はムンビンさんを変わらず恋しがっている。1月26日、ムンビンさんの誕生日に合わせて、同グループのメンバー、MJは自身のSNSに「ビン、誕生日おめでとう」という文章とともに彼と撮った写真を公開した。

同じくメンバーのジンジンも「僕の弟、誕生日おめでとう。愛してる。会いたい。写真をもっとたくさん撮っておけばよかった」と後悔の混じった恋しさを伝え、周りの胸を痛めた。

ムンビンさん

ボーイズグループSEVENTEENのスングァンも、誕生日の翌日に「遅くなったけどおめでとう。会いたい」という文章とともに、ムンビンさんの過去の誕生日パーティーの動画を投稿した。

実妹のガールズグループBilllieのムン・スアも、幼少期の写真や一緒に撮った写真を公開し、「1人だけのお兄さん」と彼を偲んだ。

なお、ムンビンさんは1998年、忠清北道（チュンチョンブクド）清州（チョンジュ）で生まれ、2006年に東方神起の3rdフルアルバムの楽曲『Balloons』のミュージックビデオのなかで“リトル東方神起”として、2009年にはドラマ『花より男子〜Boys Over Flowers』で劇中のソ・イジョン（西門総二郎）の子役として出演した。

そして、2016年にASTROのメンバーとしてデビューした後、人気を博した。

◇ムンビンさん プロフィール

1998年1月26日生まれ。2006年に東方神起の『風船』のMVに、ユンホの子役である“リトル東方神起”として出演。2009年にはドラマ『花より男子-Boys Over Flowers』で俳優キム・ボムの子役を務めた。2016年にASTROとしてデビューし、ドラマ『十八の瞬間』に出演するなど、多様な活動を繰り広げた。妹のムン・スアはガールズグループBilllie（ビリー）のメンバー。4月19日に25歳の若さでこの世を去った。