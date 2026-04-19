秋田書店が主催するアイドルオーディション『ミスヤングチャンピオン2026』のオーディションがスタートする。4月29日から5月27日の予選期間を前に、候補者たちのお披露目記者発表会が16日、都内で開催された（欠席者あり）。 可愛なのは、自身の名にかけて「世界で一番可愛い」と自信を見せた。推しポイントは「可愛さの裏のメンタルの強さ」だとアピール。アイドル活動を始める前は長距離走のガチアスリートで、地区ログインして