奈良県南部の天川村に位置する大峯山洞川温泉（おおみねさん どろがわおんせん）は、大峯山の登山口として、古くから修行者（行者）や参詣者の心身を癒やしてきました。標高約820m余りの高地に位置するため、夏場でも冷涼な気候から「関西の軽井沢」とも呼ばれています。泉質は無色透明のアルカリ性単純温泉で、肌に優しく、登山や散策後の疲労回復に効果があるとされています。2024年4月には「洞川温泉ビジターセンター」がリニュ