19日に誕生日を迎えた阪神・植田海内野手が、中日戦前の練習で、選手らに祝福された。グラウンドに選手が集まった午前10時頃、グラウンドに突然バースデーソングが流れた。選手らは手拍子をしながら、視線を外野芝でストレッチしていた植田に向けた。植田は恥ずかしそうにしながらも、笑顔で喜びを表現した。