米国のダートの強豪が集ったＧ２レースの結果に、ＳＮＳ上が沸いている。現地時間４月１８日にオークローンパーク競馬場で行われた「第８０回オークローンハンデキャップ・Ｇ２」（ダート１８００メートル、良＝６頭立て）は、今年初戦を迎えた昨年の米国年度代表馬ソヴリンティ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）が２着。単勝１倍台の圧倒的１番人気に応えることができず、連勝は４でストップした