米国のダートの強豪が集ったＧ２レースの結果に、ＳＮＳ上が沸いている。

現地時間４月１８日にオークローンパーク競馬場で行われた「第８０回オークローンハンデキャップ・Ｇ２」（ダート１８００メートル、良＝６頭立て）は、今年初戦を迎えた昨年の米国年度代表馬ソヴリンティ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）が２着。単勝１倍台の圧倒的１番人気に応えることができず、連勝は４でストップした。

勝ったのは、最後の直線で外から脚を伸ばしたホワイトアバリオ（牡７歳、米・ＳジョセフＪｒ厩舎、父レースデイ）で、２馬身差をつけられた。勝ちタイムは１分４７秒４９。

同馬は昨秋、フォーエバーヤングが制したブリーダーズＣクラシックをレース当週、発熱のため回避。昨年５月のケンタッキーダービー、６月のベルモントＳ、７月のジムダンディＳ、８月のトラヴァーズＳと３つのＧ１勝利を含め４連勝。８か月ぶりで今年初戦に臨んでいた。

同レースは総賞金１２５万米ドル（約１億９５１２万円）。少頭数ながら強豪がそろい、「伝説のＧ２になる」と騒がれていた今回のレースだ。

昨年の年度代表馬が敗れる結果にネット上では、「アイエエエ！ソヴリンティ負けとる」「ソヴリンティがこんなあっさり負けるとはなぁ……」「ソヴリンティ ゲート内めっちゃガチャガチャしてたんだよな」「始動戦とは言えここは勝って欲しかった」「えっソヴリンティ負けたん！」「仕事終わったらソヴリンティとジャーナリズム負けとるやんけ！！！」「ソヴリンティ負けちゃったか。君差し馬じゃなかったけ？」「ソヴリンティはトップハンデに休み明け、明らかに短い９ｆでよく走ったよ 完全にホワイトアバリオに的にされたのが敗因」「ホワイトアバリオおじさんソヴリンティとジャーナリズム倒しとるやんけ！」「ソヴリンティが負けた？」など、様々な反応が寄せられている。