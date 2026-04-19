釜山（プサン）を訪れた中国人観光客が日本人男性にセクハラ行為を受けたという内容の交流サイト（SNS）への投稿が拡散したことに対し韓国警察が捜査中だ。釜山鎮（プサンジン）警察署などによると、中国のSNSウェイボーに17日、中国人女性が韓国でセクハラを受けたという内容の投稿が上げられた。女性は釜山のゲストハウスで宿泊していたところ、日本人男性から侮辱を受けたと主張した。女性は「騒がしい声に目が覚めたが男性がベ