釜山（プサン）を訪れた中国人観光客が日本人男性にセクハラ行為を受けたという内容の交流サイト（SNS）への投稿が拡散したことに対し韓国警察が捜査中だ。

釜山鎮（プサンジン）警察署などによると、中国のSNSウェイボーに17日、中国人女性が韓国でセクハラを受けたという内容の投稿が上げられた。

女性は釜山のゲストハウスで宿泊していたところ、日本人男性から侮辱を受けたと主張した。

女性は「騒がしい声に目が覚めたが男性がベッドの枕元で体に触っていた。懐中電灯を照らすと私の体とベッド、荷物などに小便をした状態だった」と話した。

女性は警察が事件を受理せず和解を勧めたと主張したという。この投稿は3000万回以上の表示数を記録しオンライン上で急速に拡散した。

この事件は実際に通報が寄せられ警察が捜査中だ。警察によると、15日午前5時ごろ釜山鎮区のゲストハウスでともに宿泊中だった外国籍の男性が客室内の外国籍女性のベッドと持ち物などに排尿する事件が発生したとの通報が寄せられた。客室は男女同室の6人部屋だった。

通報を受けた警察はすぐに出動し関連者の分離、現場状況と陳述確認、防犯カメラ映像など資料確保など必要な初動措置をした。女性は警察に「性的羞恥心を感じた」という趣旨で陳述した。

警察によると、男性は出頭日程とともに被害関連事項に対し一定部分で責任を取るという趣旨の意向を伝えた。この内容は女性にも伝えられた。

警察は「現在この懸案は性犯罪に当たるかを含め関連陳述と資料に基づいて事実関係を確認している。現場で宿泊業者と被害者の被害の訴えがあり、被害補償関連の問い合わせに対し一般的な民事・刑事手続きを案内した。個人的に和解を勧めた事実はない」と話した。

続けて「今回の事件で被害者が心理的・情緒的困難を経験した点に対し遺憾を示す。警察は被害者保護を最優先に必要な支援と捜査を並行していく」と付け加えた。