昨夜（18日）岡山市北区で酒気帯びで軽乗用車を運転したとして派遣社員の男（58）が現行犯逮捕されました。 【地図】交通事故があった付近の地図 酒気帯び運転で事故か 警察によりますと男（58）は18日午後8時15分ごろ、岡山市北区津島京町三丁目の市道で酒気帯びの状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。交通事故があったと女性（51）から110番通報があり警察が現場に駆け付けた際に、現場にいた男から事情を聞いたと