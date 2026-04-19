熊本県の大地震から10年を前に、航空自衛隊が被災者へエールをおくる特別飛行がカメラに捉えられた。真っ青な空に息の合った編隊飛行や花を描く演目が披露され、約7万5000人の観客を盛り上げた。被災地の青空を駆ける“復興の翼”熊本市中央区で11日に撮影されたのは、大空を縦横無尽に駆け抜ける機体だ。熊本地震から10年を前に、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が今も復興への歩みを進める被災者にエー