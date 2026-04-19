復興願い“ブルーインパルス”がエール！熊本地震からまもなく10年…青空に咲く巨大な花に7万5000人が大歓声

熊本県の大地震から10年を前に、航空自衛隊が被災者へエールをおくる特別飛行がカメラに捉えられた。真っ青な空に息の合った編隊飛行や花を描く演目が披露され、約7万5000人の観客を盛り上げた。

被災地の青空を駆ける“復興の翼”

熊本市中央区で11日に撮影されたのは、大空を縦横無尽に駆け抜ける機体だ。

熊本地震から10年を前に、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が今も復興への歩みを進める被災者にエールを込めて、熊本の空を駆け巡った。

9年ぶりの熊本上空での飛行を見ようと、会場には約7万5000人の観客が集まっていた。

天高く舞う機体に目を輝かせる女の子

午前11時過ぎ、真っ青な空に轟音と共にジェット機が一糸乱れぬ操縦テクニックを披露した。

それぞれの機体が360度旋回し、青空に巨大な花を咲かせる「サクラ」と名付けられた演技が完成した。会場からは「わ〜！」と大きな歓声と拍手が沸き起こっていた。

見物に訪れていた女の子は、「虹みたいにきれいだった」と目を輝かせた。

また、別の女の子は、「いっぱいいろんな人の支えがあって建物が直ったから、すごい。めちゃめちゃいろんな人に感謝です」と話していた。

ブルーインパルスは地震で大きな被害を受けた益城町や、南阿蘇村の上空も飛行し、青い翼でエールを送った。

（「イット！」 4月13日放送より）