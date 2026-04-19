元HKT48のタレント村重杏奈（27）が18日までに、自身インスタグラムを更新。フランスでの楽しみの1つを投稿した。「憧れのチョコレートが簡単に手に入ってしまうのでデデデ大王まっしぐら！！」と任天堂ゲーム「星のカービィシリーズ」のキャラクターの名前を出して表現。ペンギンもしくはアヒルのようなキャラクターで大きなおなかが特徴だ。「それでもよし！チョコうまい！」とチョコレートのパッケージを紹介。さらに胸元がV字