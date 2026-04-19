元HKT48のタレント村重杏奈（27）が18日までに、自身インスタグラムを更新。フランスでの楽しみの1つを投稿した。

「憧れのチョコレートが簡単に手に入ってしまうのでデデデ大王まっしぐら！！」と任天堂ゲーム「星のカービィシリーズ」のキャラクターの名前を出して表現。ペンギンもしくはアヒルのようなキャラクターで大きなおなかが特徴だ。

「それでもよし！チョコうまい！」とチョコレートのパッケージを紹介。さらに胸元がV字にデザインされ、谷間あらわな透け透けトップスのデニムコーデも披露した。

ファンやフォロワーからも「いつ見ても可愛い」「お胸キレイ」「ナイスボディ」「セクシー衣装ですね」「羨ましさを感じます」などのコメントが寄せられている。

村重は山口・和木町出身。11年に13歳でHKT48のオーディションに合格して1期生となった。14年からはNMB48との兼任。21年12月の劇場公演でHKT48を卒業した。22年に初写真集「びびぐら村重杏奈」を発売。24年からはインナーウエアブランド「VIAGE（ヴィアージュ）」と共同開発した新ブランド「TOLEETY（トゥリーティ）」を立ち上げ、ファンからは「おっぱい先生」と称されてランジェリーのプロデュースやバストケアの活動にも尽力。父は日本人で母はロシア出身。三姉妹の長女で、妹マリア、エリカも芸能界で活動中だ。