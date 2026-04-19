◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、初回先頭の１打席目は一塁への平凡なゴロとなったが、相手の悪送球で出塁。直後には２番タッカーの右翼２ラン。わずか２球で幸先よく先制した。大谷は連続試合出塁記録では「４９」とし、記録更新に期待がかかっている。