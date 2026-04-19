長期ビジョンの発表で、あっと驚くアンヴェール日産は、2026年4月14日の長期ビジョンの発表において、2台の新型モデルをアンヴェールしました。それが新型「ジュークEV」と、新型「エクストレイル／ローグ」です。このうちの「ジュークEV」は、どのようなクルマなのでしょうか。ジュークは、2010年にデビューした、個性派のコンパクトクロスオーバーです。バンパー内にヘッドライトを構えたユニークな顔つきと、後席ドアドアハ