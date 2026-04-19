俳優の高島礼子が16日、自身のインスタグラムを更新。「仮面ライダーアギトさんとゴルフ」とおちゃめにつづり、2ショット写真を披露した。【写真】「仮面ライダーアギトさんとゴルフ」要潤＆高島礼子の“おちゃめ”な2ショット高島の隣で笑顔を見せるのは、俳優の要潤。要は2001年放送のテレビシリーズ『仮面ライダーアギト』に、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3役で出演。4月29日に劇場公開される仮面ライダー生誕55周年記念