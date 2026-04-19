高島礼子「仮面ライダーアギトさんとゴルフ」 オフ楽しむ2ショットをおちゃめに紹介
俳優の高島礼子が16日、自身のインスタグラムを更新。「仮面ライダーアギトさんとゴルフ」とおちゃめにつづり、2ショット写真を披露した。
【写真】「仮面ライダーアギトさんとゴルフ」要潤＆高島礼子の“おちゃめ”な2ショット
高島の隣で笑顔を見せるのは、俳優の要潤。要は2001年放送のテレビシリーズ『仮面ライダーアギト』に、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3役で出演。4月29日に劇場公開される仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』では主役を務める。
コメント欄には「要潤さん！おちゃめなポーズ」「仮面ライダーアギト、毎週日曜日朝見てました。一緒にゴルフ羨ましいですね」「すっかり暖かくなったのでゴルフに最適ですね」「ゴルフ日和ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「仮面ライダーアギトさんとゴルフ」要潤＆高島礼子の“おちゃめ”な2ショット
高島の隣で笑顔を見せるのは、俳優の要潤。要は2001年放送のテレビシリーズ『仮面ライダーアギト』に、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3役で出演。4月29日に劇場公開される仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』では主役を務める。
コメント欄には「要潤さん！おちゃめなポーズ」「仮面ライダーアギト、毎週日曜日朝見てました。一緒にゴルフ羨ましいですね」「すっかり暖かくなったのでゴルフに最適ですね」「ゴルフ日和ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。