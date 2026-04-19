◇プロ野球セ・リーグ 阪神4ー3中日(18日、甲子園)阪神が連勝でカード勝ち越し。対中日戦を5戦全勝としました。試合は3回2アウトから2番中野拓夢選手が死球で出塁すると、3番森下翔太選手がレフトへのタイムリー2塁打を放ち、阪神が1点を先制。さらに2−3と1点ビハインドの7回1アウト1塁から森下選手が、この日2本目の2塁打で同点。その後チャンスが続くと、木浪聖也選手が勝ち越しのタイムリー。終盤で形勢をひっくり返しました。