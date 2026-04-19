◇プロ野球セ・リーグ 阪神4ー3中日(18日、甲子園)

阪神が連勝でカード勝ち越し。対中日戦を5戦全勝としました。

試合は3回2アウトから2番中野拓夢選手が死球で出塁すると、3番森下翔太選手がレフトへのタイムリー2塁打を放ち、阪神が1点を先制。さらに2−3と1点ビハインドの7回1アウト1塁から森下選手が、この日2本目の2塁打で同点。その後チャンスが続くと、木浪聖也選手が勝ち越しのタイムリー。終盤で形勢をひっくり返しました。

前日17日のカード初戦では7号ソロで試合を決めた森下翔太選手。連日のお立ち台に「また来たなという感じです」と笑顔。

「前に近本さん、(中野)拓夢さんがいてくれると、自分もやりやすいですし、ランナー1塁でも長打で1点が取れるという強みが出せたと思います」と打席を振り返りました。

また、4打席目での同点打について「修正というところ。1日の試合の中でダメでも4打席目にしっかり結果を残せるのは、自分の中でも自信をもってプレーできている要因だと思う。最後まで諦めず、打席で最高のパフォーマンスを出せるようにこれからも頑張りたいと思います」と自信をあらわに。

同じくお立ち台に上った木浪選手も「頼もしい森下がまた打ってくれると思うので自分も頑張ります」と大きな信頼を寄せていました。