ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ロゼがアメリカの一足早い夏を満喫した。去る4月18日、ロゼは自身のインスタグラムを更新。【写真】ロゼ、シースルーワンピで危険な魅力キャプションには、「ヤシの木、ミニゴルフ、砂漠、音楽、夏!!??」などの文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ロゼがアメリカ・カリフォルニアの音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アート・フェスティバ