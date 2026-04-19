スレッスレ…BLACKPINK・ロゼ、透けた黒ミニワンピで艶やかに！寝そべり写真も

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ロゼがアメリカの一足早い夏を満喫した。

去る4月18日、ロゼは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ロゼ、シースルーワンピで危険な魅力

キャプションには、「ヤシの木、ミニゴルフ、砂漠、音楽、夏!!??」などの文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ロゼがアメリカ・カリフォルニアの音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アート・フェスティバル」（以下、「コーチェラ」）に観客として参加したときのものである。

（写真＝ロゼInstagram）3枚目：前列左からロゼ、アニャ・テイラー＝ジョイ

写真のなかのロゼは、白いTシャツにサテン生地の緑色のミニスカートを着用し、ゴルフ場で寝そべったり、黒色のレースのミニワンピースを着て夕陽を背景にポーズを取ったりしている。また、女優アニャ・テイラー＝ジョイなどとともに、フェスを楽しむ様子も捉えられた。

投稿を目にしたファンからは、「スタイル可愛すぎる」「天使」「映えてる」といった反応が寄せられていた。

なお、ロゼは「コーチェラ」でBIGBANGの公演も観覧した姿が目撃された。同投稿には、BIGBANGのメンバー、G-DRAGONが「いいね！」を残し、目を引いた。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。