小豆袋の逸話が欠かせない理由織田信長の妹で、浅井長政に嫁いだ市。彼女のエピソードで有名なのが小豆の袋の話である。元亀元年（1570）4月、朝倉氏の本拠である越前（福井県北東部）に攻め込んだ信長のもとに、市からの陣中見舞いが届いた。袋に入った小豆だったが、袋の両端がひもで堅く縛ってあった。市は小豆を入れた袋をとおして夫、すなわち信長の義弟である浅井長政の裏切りを兄に教えた、というのだ。【写真】お尻もあ