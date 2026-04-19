◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4×-3 巨人(18日、神宮球場)ヤクルトは1点ビハインドで迎えた9回に、巨人の守護神・マルティネス投手をとらえ劇的サヨナラ勝利。1アウト3塁の好機でサヨナラタイムリーを放った長岡秀樹選手がヒーローインタビューに登場しました。スタメン出場し、この打席までに3安打を放つ躍動を見せていた長岡選手。同点に追いついて迎えた9回1アウト2塁の場面で打席に向かいます。するとこのタイミングでMUFG