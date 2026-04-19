◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 4×-3 巨人(18日、神宮球場)

ヤクルトは1点ビハインドで迎えた9回に、巨人の守護神・マルティネス投手をとらえ劇的サヨナラ勝利。1アウト3塁の好機でサヨナラタイムリーを放った長岡秀樹選手がヒーローインタビューに登場しました。

スタメン出場し、この打席までに3安打を放つ躍動を見せていた長岡選手。同点に追いついて迎えた9回1アウト2塁の場面で打席に向かいます。するとこのタイミングでMUFGスタジアム(国立競技場)から花火が上がり試合が中断。長岡選手は「花火が上がったのでお祝いしてくれてるのかなって思いながら打席に立ちました」と振り返りました。

そんな中、同点打を放ち2塁にいた丸山和郁選手が、三塁への盗塁を成功させチャンスを拡大。この場面について長岡選手は「おいおいやめてくれと思いながら。あれでボールだったからよかったんですけど、ストライクだったら、ちょっとね」とぼやきます。それでも「…ナイススチールっす！先輩」と続け、丸山選手も満面の笑みで応えました。

これで、この日の4安打目をマーク。「毎打席、毎打席、打つために準備をしてきてます」とこの躍動を振り返りながらも、7回の1アウト満塁で凡退した場面を振り返り「そういうところも打てるように頑張りたい」と反省も怠りません。

最後に「今年からつば九郎も帰ってきてくれたので、つば九郎と一緒に神宮球場を盛り上げられるように頑張りたいと思います」とコメント。横でこれを聞いていたつば九郎も、肩に頭をもたれさせ、長岡選手の頭をポンポンとなでながら活躍をねぎらいました。