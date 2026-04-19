プロ野球パ・リーグは18日、3試合が行われました。ソフトバンクは上沢直之投手が8回までノーヒットピッチングの快投。9回にヒットを打たれノーヒットノーランを逃しましたが、8.1回134球投げ、被安打1、奪三振9。前日敗れたオリックスに勝利し、単独首位に立ちました。敗れたオリックスは3位転落、首位ソフトバンクとのゲーム差は1となっています。楽天は浅村栄斗選手、伊藤裕季也選手の今季初ホームランなど13安打9得点の猛攻。先