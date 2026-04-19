アメリカとイランの停戦協議をめぐる情勢は、めまぐるしく展開している。本稿執筆時点（4月18日）では、どのような結果になるかが、きわめて見通しにくい状況にある。とりわけ重要なのは、トランプ大統領が、4月12日、ホルムズ海峡危機に関し、イランの港湾に出入りする船舶をアメリカが封鎖するという奇策を示したことだ。日本にとって状況は悪化したと考えられる。中東からの原油輸入が長期にわたって停止する危険が、無視できな