「国会に集まってペンライトを振るって、それで政権変わらないですよね」「厳しいことを言うようですけど『ごっこ遊び』にしか見えないんですよ」4月14日配信のABEMA Primeで、自民党の門寛子衆院議員はこう発言し、SNSで炎上している。番組内では、4月8日に、国会議事堂前や全国各地で行われた『平和憲法を守るための緊急アクション』のデモを引き合いに出し、デモの主催者側が発表した参加人数に関しても「本当に3万人いたと思っ