現地時間４月18日に開催されたコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝で、久保建英を擁するレアル・ソシエダが強豪アトレティコ・マドリーとセビージャで対戦した。プロキャリア初のタイトル獲得を目指す久保がベンチスタートとなったソシエダは開始14秒、ゲデスのクロスをバレネチェアがヘッドで合わせ、いきなり先制点を奪う。さらに17分、バレネチェアがミドルシュートを放つが、GKムッソの正面を突く。迎えた19分、グ