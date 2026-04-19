途中出場の久保建英が待望のプロキャリア初タイトルを獲得！14秒で先制したソシエダ、PK戦の末に強豪アトレティコを撃破！６年ぶり国王杯制覇【コパ・デル・レイ決勝】
現地時間４月18日に開催されたコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝で、久保建英を擁するレアル・ソシエダが強豪アトレティコ・マドリーとセビージャで対戦した。
プロキャリア初のタイトル獲得を目指す久保がベンチスタートとなったソシエダは開始14秒、ゲデスのクロスのバレネチェアがヘッドで合わせ、いきなり先制点を奪う。
さらに17分、バレネチェアがミドルシュートを放つが、GKムッソの正面を突く。
迎えた19分、グリーズマンからパスを受けたルックマンに左足でシュートを流し込まれ、同点に追いつかれる。
24分にカルロス・ソレールに好機が訪れるも決めきれない。
43分には、ゲデスがGKムッソのファウルを受けてPKを獲得。主将のオジャルサバルが、きっちり決めて、前半アディショナルタイム１分に一歩前に出る。
２―１で折り返したソシエダは後半、ボールを保持されるものの、綻びを見せない。
68分にマリンとゴロチャテギ、78分にアイエンとオスカールソンを投入するも、久保にはまだ声が掛からない。
そして83分、アルバレスに強烈なシュートを叩き込まれ、振り出しに戻される。
このまま２−２で90分間が終了。勝負は延長戦に持ち込まれる。
93分、久保がドリブルで仕掛けてスルーパス。チャンスを作り出すも、オスカールソンはシュートに持ち込めない。
98分にも、久保のヒールパスから決定機を訪れるも、オスカールソンのシュートはセーブされる。
100分はアルバレスに際どいシュートを浴びたが、クロスバーに直撃して難を逃れる。
結局、120分間で決着がつかず、PK戦に突入する。
ソシエダはこの勝負に４−３で勝利。６シーズン４度目の優勝を飾った。
久保は待望のプロキャリア初タイトルを手にしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英も歓喜！ソシエダが激闘を制した瞬間
プロキャリア初のタイトル獲得を目指す久保がベンチスタートとなったソシエダは開始14秒、ゲデスのクロスのバレネチェアがヘッドで合わせ、いきなり先制点を奪う。
さらに17分、バレネチェアがミドルシュートを放つが、GKムッソの正面を突く。
24分にカルロス・ソレールに好機が訪れるも決めきれない。
43分には、ゲデスがGKムッソのファウルを受けてPKを獲得。主将のオジャルサバルが、きっちり決めて、前半アディショナルタイム１分に一歩前に出る。
２―１で折り返したソシエダは後半、ボールを保持されるものの、綻びを見せない。
68分にマリンとゴロチャテギ、78分にアイエンとオスカールソンを投入するも、久保にはまだ声が掛からない。
そして83分、アルバレスに強烈なシュートを叩き込まれ、振り出しに戻される。
このまま２−２で90分間が終了。勝負は延長戦に持ち込まれる。
93分、久保がドリブルで仕掛けてスルーパス。チャンスを作り出すも、オスカールソンはシュートに持ち込めない。
98分にも、久保のヒールパスから決定機を訪れるも、オスカールソンのシュートはセーブされる。
100分はアルバレスに際どいシュートを浴びたが、クロスバーに直撃して難を逃れる。
結局、120分間で決着がつかず、PK戦に突入する。
ソシエダはこの勝負に４−３で勝利。６シーズン４度目の優勝を飾った。
久保は待望のプロキャリア初タイトルを手にしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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