タレント武田真治（53）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後7時54分＝関西ローカル）に出演。妻でモデルの静まなみ（31）にプロポーズした際の思い出について語った。今回の番組では、メッセンジャー黒田有（56）、ケンドーコバヤシ（53）と武田が大阪府松原市を散策。ケンコバが今年1月に結婚を発表したばかりとあって、結婚の話題になった。武田は2020年に22歳年下の静と結婚。武田自身は、もともと結婚願望は「