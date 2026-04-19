４月18日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第31節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスはレッドスターとホームで対戦。３−２で接戦を制した。この試合で、貴重な先制ゴールを決めたのが中村だ。６分、ペナルティエリア中央でパスを受けると、ゴール右隅に冷静にシュートを流し込んでみせた。日本代表アタッカーの今季10点目、２シーズン連続の二桁得点達成弾に、ファンから次のような声が