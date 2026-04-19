「２部にいるの意味わからん」「GKがかわいそう」まさに別格！25歳日本人の２年連続“二桁得点達成弾”にネット驚嘆！「もはやストライカーレベル」
４月18日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第31節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスはレッドスターとホームで対戦。３−２で接戦を制した。
この試合で、貴重な先制ゴールを決めたのが中村だ。６分、ペナルティエリア中央でパスを受けると、ゴール右隅に冷静にシュートを流し込んでみせた。
日本代表アタッカーの今季10点目、２シーズン連続の二桁得点達成弾に、ファンから次のような声が上がった。
「冷静すぎだぜ」
「２桁到達はさすがすぎる！」
「ゴール前での落ち着きは、もはやストライカーとしての完成度を感じさせるレベルに入っている」
「ここまでコンスタントに結果を出しているのはすごいです」
「ゴール前、めちゃ落ち着いてるね」
「冷静に決めすぎて逆に驚かない」
「『冷静に流し込む』のがもはやルーティンすぎて、キーパーがかわいそうに見えてくる」
「かつてのレジェンドたちも驚くレベルの決定力」
「２部にいるべき選手ではないんだよなーやはり」
「この人が二部にいるの意味わからんよな」
昨季は、１部で11ゴールを挙げた25歳のMFが格の違いを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ニ桁得点達成！中村敬斗の冷静すぎる先制ゴール！
この試合で、貴重な先制ゴールを決めたのが中村だ。６分、ペナルティエリア中央でパスを受けると、ゴール右隅に冷静にシュートを流し込んでみせた。
日本代表アタッカーの今季10点目、２シーズン連続の二桁得点達成弾に、ファンから次のような声が上がった。
「冷静すぎだぜ」
「２桁到達はさすがすぎる！」
「ゴール前での落ち着きは、もはやストライカーとしての完成度を感じさせるレベルに入っている」
「ここまでコンスタントに結果を出しているのはすごいです」
「ゴール前、めちゃ落ち着いてるね」
「冷静に決めすぎて逆に驚かない」
「『冷静に流し込む』のがもはやルーティンすぎて、キーパーがかわいそうに見えてくる」
「かつてのレジェンドたちも驚くレベルの決定力」
「２部にいるべき選手ではないんだよなーやはり」
「この人が二部にいるの意味わからんよな」
昨季は、１部で11ゴールを挙げた25歳のMFが格の違いを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ニ桁得点達成！中村敬斗の冷静すぎる先制ゴール！