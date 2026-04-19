「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）毎日杯を快勝して駒を進めてきたアルトラムスは、土曜の１５時２１分に中山競馬場入り。到着後は厩舎周りで僚馬のマテンロウゲイルと軽く運動してから、馬房へ収まった。奥村助手は「いい雰囲気で体もいい感じです」と、まずは無事を確認。初めての関東、そしてコーナー４つの２０００メートル戦と克服すべき課題はあるが「毎日杯を見ても距離には適応してくれると思います。少し物おじする