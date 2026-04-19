敵地ロッキーズ戦米大リーグ、ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地ロッキーズ戦に7-1で勝利し、4連勝を飾った。この試合では49年ぶりの快記録をマーク。圧倒的な強さに、米ファンの間でも反響が広がっていた。ドジャースは、メッツとの本拠地3連戦で全勝した勢いそのままに、敵地でも好調ぶりを発揮。マックス・マンシーの2本塁打などで13安打の猛攻を浴びせて快勝した。これで19試合を消化し15勝4敗と、開幕ダッシュに成