◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦で４連戦２戦目に臨む。スタメンには「１番・ＤＨ」で名を連ねた。気圧が低く、打球が飛びやすい「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドは、標高約１６００メートルに位置する高地球場。雪が降ることは珍しくないが、大雪が降った前日はドジャー