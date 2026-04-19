元自民党幹事長のジャーナリスト石原伸晃氏（68）が、18日押送のTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。政界の“裏切り”をぶっちゃけた。伸晃氏は昨年に政界を引退。今年3月から芸能事務所ャパン・ミュージックエンターテインメント（JME）と契約し、出演の幅を広げる中、大好きな人気任侠（にんきょう）シリーズ『日本統一』への出演を目指し、台本づくりやロケハンをしていることも明かした。「日本