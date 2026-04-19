「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが18日までに、自身のインスタグラムを更新。露天風呂ショットを投稿した。「先日、露天風呂に行った時の」と報告。白いバスタオル1枚だけを巻き、92センチのバストがあらわとなった限界ギリギリショットを公開した。「北海道の外で！この格好は！さむい！！」とつづり、真っ白な肌を露出した。ファンやフォロワーからも「かわい〜い」「笑顔最高」「凄く美しい」「スタ