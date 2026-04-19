「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが18日までに、自身のインスタグラムを更新。露天風呂ショットを投稿した。

「先日、露天風呂に行った時の」と報告。白いバスタオル1枚だけを巻き、92センチのバストがあらわとなった限界ギリギリショットを公開した。

「北海道の外で！この格好は！さむい！！」とつづり、真っ白な肌を露出した。

ファンやフォロワーからも「かわい〜い」「笑顔最高」「凄く美しい」「スタイル抜群すぎる」「胸が」「大きい」「ポロリ寸前」「ボロンとこぼれそう」「ヤバイよヤバイよ」などのコメントが寄せられている。

ストーリーズでは黒白のボーダー柄ニットトップス姿で「朝メシ！」と言葉を添え、いくらやサーモンなどがのった海鮮丼を紹介した。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。身長166センチ。スリーサイズはB92−W63−H95センチ。