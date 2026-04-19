球団発表プロ野球の2軍ファーム・リーグ東地区のオイシックス新潟アルビレックスBCが発表した電撃補強に衝撃が広がった。NPB通算503試合登板のベテラン右腕と契約。ネット上の野球ファンからは思わず驚きの声が上がった。契約合意に至ったのは35歳の又吉克樹だ。独立リーグ・香川から2013年ドラフト2位で中日入り。中日時代は3年連続60試合登板と活躍し、2021年オフにFAでソフトバンクへ。NPBでは通算503試合で173ホールドを記