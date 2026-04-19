球団発表

プロ野球の2軍ファーム・リーグ東地区のオイシックス新潟アルビレックスBCが発表した電撃補強に衝撃が広がった。NPB通算503試合登板のベテラン右腕と契約。ネット上の野球ファンからは思わず驚きの声が上がった。

契約合意に至ったのは35歳の又吉克樹だ。独立リーグ・香川から2013年ドラフト2位で中日入り。中日時代は3年連続60試合登板と活躍し、2021年オフにFAでソフトバンクへ。NPBでは通算503試合で173ホールドを記録した。

昨季限りでソフトバンクを退団し、今季はメキシカンリーグのユカタン・ライオンズでプレーしていたが構想外に。18日午前9時に球団から契約合意が正式発表されると、ネット上では続々と反響が寄せられた。

「メキシコ後にどうなるかと思ってたらオイシックスに来るとは！！」

「おい！マジか！ 新潟民ドラゴンズファンとしても嬉しい」

「日本球界に復帰してほしいと思っていましたが、まさかアルビに来てくれるとは！」

「又吉さんがオイシックスに…！ようこそ」

「朝から良いニュースだ！」

「あら！これは驚いた」

球団を通じて又吉は「この度、オイシックス新潟アルビレックスBCに入団させて頂くことになりました。オイシックスさんには昨年の戦力外の時から声をかけていただき、今月メキシコのチームからリリースされた後にも1番に声をかけてもらいました。その熱意に応えたい、と思い入団を決めました！」とオイシックス入りの経緯を明かしている。

日本での再出発に向けて「他の選手に、自分が今まで経験したことや同じ歳の時にやっておけば良かったと感じていることなどを伝えていきつつ、自分自身もさらにレベルアップできるように精進したいと思います！これからよろしくお願いします」と意気込んでいる。



（THE ANSWER編集部）