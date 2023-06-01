最後は手痛い敗戦を喫した。アメリカ女子代表との３連戦が組まれた、なでしこジャパンの米国遠征。１戦目は１−２で敗れ、２戦目は１−０で勝利を収めた。２試合を終えて１勝１敗、合計スコアは２−２。そして現地４月17日に迎えた３戦目は、０−３の完敗だった。３月の女子アジアカップで、日本はニルス・ニールセン監督のもと、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。だが、大会直後にニールセン監督は契約満了で退任。今回