7人組グループ・BTSが、17日、18日の2日間にわたって、約7年ぶりに完全体で開催する日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を東京ドームで開催した。ここでは、17日公演の模様を届ける。【ライブ写真】見つめ合うクオズ…ステージに座りARMYに語ったBTS客席との境界線を最大限に取り払った360度ステージが中央に鎮座する東京ドームに、“BTSコール”が鳴り響く中、フラッグを掲げた人物が登場。覆面集団の中からBTSが